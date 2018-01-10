Экс-тренера «Зенита» Виллаша-Боаша госпитализировали после аварии на «Дакаре»

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш попал в больницу с болями в спине после аварии, случившейся на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар» в Перу, сообщает издание Record.

«И я, и Рубен (штурман, - прим. ред.) сейчас находимся в безопасности и с нами все хорошо. Мы спрыгнули с дюны и разбили нос автомобиля. «Дакар», к сожалению, закончился для нас. Повезет в следующий раз! Спасибо всем за ваши добрые послания поддержки», – написал Виллаш-Боаш в Instagram.

После трех этапов «Дакара» экипаж экс-тренера «Зенита» занимал 43 место в зачете внедорожников. Ради ралли-марафона португальский специалист приостановил свою тренерскую карьеру. Последним клубом Виллаша-Боаша стал «Шанхай СИПГ», с которым он завоевал серебро китайской суперлиги.