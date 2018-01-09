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Дубль Плотникова помог СКА победить «Куньлунь»

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© Фото: Пресс-служба ХК СКА

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Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 4:2.

Петербургский СКА не без труда одолел на своем льду китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась со счетом 4:2. Счет в матче на 3-й минуте открыл форвард гостей Бэк. Однако не прошло и шести минут, как нападающий «армейцев» Плотников сравнял счет при игре в большинстве с передачи Шипачева из-за ворот.

На 12-й минуте Никита Гусев вывел хозяев площадки вперед, пробив точно в дальний угол ворот из круга вбрасывания. Однако спустя минуту Кейн восстановил статус-кво, переиграв Шестеркина после слаломного прохода со своей половины площадки.

После второй пропущенной шайбы СКА взял себя в руки и ответил «Куньлуню» практически зеркальной шайбой. Прохоркин совершил вояж с синей линии и одним финтом обыграл вратаря гостей Хелльберга – 3:2. Последний гол «армейцы» организовали за минуту до конца встречи. Наброс Херсли на пятак подправил все тот же Плотников, установивший окончательный счет в матче.

Таким образом «армейцы» набрали 123 очка и укрепились на вершине Западной конференции. «Куньлунь» с 58 баллами остался на 11 строчке Востока. Следующую встречу китайцы проведут 11 января в гостях против «Йокерита». СКА же в этот день сыграет дома против «Локомотива».

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