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СКА разгромил «Ладу» в гостях

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© Фото: Пресс-служба СКА

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Встреча завершилась победой «армейцев» со счетом 5:0.

Петербургский СКА не испытал проблем в игре против тольяттинской «Лады». «Армейцы» разгромили хозяев льда со счетом 5:0.

Впрочем, в первом периоде «автозаводцы» оказали гостям сопротивление и не дали распечатать свои ворота. Петербуржцы сумели огорчить голкипера Лазушина лишь в самом начале второй двадцатиминутки. Роскошный дальний выстрел удался защитнику Войнову. Спустя девять минут «армейцы» укрепили свое преимущество. На добивании быстрее всех отработал Торесен.

После второй пропущенной шайбы хозяева понеслись вперед и даже забили, однако видеоповтор показал, что взятия ворот не было. После этого момент «Лада» приуныла. СКА же, наоборот, взял ход игры в свои руки.

В течение третьего периода петербуржцы буквально разорвали своего соперника. Сначала Ковальчук отправил шайбу в левый верхний угол после классной передачи Дацюка с неудобной руки. Затем, на 47 минуте, Калинин быстрее всех сработал на пятачке, замкнув прострел Карпова.

Точку в матче поставил капитан «армейцев». Без преувеличения выдающуюся комбинацию завершал Ковальчук, который, выдержав театральную паузу, вырезал передачу на Дацюка, которому осталось лишь попасть в пустой угол. Итого 5:0.

Следующую встречу СКА проведет в Петербурге 9 января. В Северную столицу пожалует китайский «Куньлунь Ред Стар». «Ладе» же в этот день предстоит непростой выезд в Подмосковье, где ее примет местный «Витязь». 

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