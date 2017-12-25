СКА в гостях разгромил «Металлург»

Хоккеисты с берегов Невы не испытали проблем в гостевом матче против магнитогорского «Металлурга». Встреча завершилась победой СКА со счетом 4:0.

Все шайбы были забиты в третьем периоде встречи. Счет на 44 минуте игры открыл форвард «армейцев» Ярно Коскиранта. Не прошло и тридцати секунд, как Илья Каблуков увеличил преимущество гостей.

На 51 минуте встречи Сергею Плотникову удалось реализовать большинство. Спустя семь минут точку в матче поставил Владислав Гавриков, которому удался роскошный бросок практически с синей линии.

Таким образом СКА прервал «черную серию» из двух матчей, набрав 111 очков. «Металлург» же продолжает лихорадить. В его активе 73 баллов и пятое место на Востоке. Следующую встречу «сталевары» проведут 27 против московского «Динамо», «армейцы» же в этот день сыграют с «Автомобилистом».