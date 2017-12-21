Коммерсант: Виталий Мутко покинет РФС

Виталий Мутко покинет должность президента Российского футбольного союза на заседании исполкома, которое состоится 26 декабря, сообщает «Коммерсант». Источники связывают добровольную отставку спортивного функционера с допинговыми скандалами.

По последним данным, кризис может коснуться футбола. В FIFA поступил список российских спортсменов, чьи пробы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) посчитало подозрительными.

Предполагается, что место Мутко займет глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин. Тем не менее, собеседники издания сообщают, что возможный преемник оказался «не в восторге от предстоящего назначения».

Ранее, в начале декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) применил к Мутко санкции в виде пожизненного запрета на посещение Олимпийских игр. После этого решения спортивный функционер намекнул журналистам, что «есть кого отправлять в отставку».