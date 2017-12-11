«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в заключительном матче года

Петербургский «Зенит» не сумел обыграть чеченский «Ахмат» в 20 туре чемпионата России по футболу. Встреча завершилась безголевой ничьей. В первом тайме грозненцы прижали гостей к воротам и не раз могли забить, однако во второй 45-минутке сине-бело-голубые взяли инициативу в свои руки и сумели создать самый опасный момент в этой игре.

На 58 минуте матча Ригони с небольшим рикошетом от ноги соперника попал в перекладину ворот Гудиева. К сожалению для грозненского голкипера, сфера отлетела на ногу Кокорину, однако лучший бомбардир чемпионата России не сумел подстроиться под мяч и с метра послал его на трибуны. В дальнейшем на поле наблюдалась равная игра. Лишь на 85 минуте встречи Исмаэл дальним ударом потревожил Лодыгина, который с трудом перевел снаряд на угловой.

Таким образом «Зенит» набрал 37 очков и теперь делит 2 место турнирной таблицы с московским «Спартаком». Грозненский «Ахмат» с 26 баллами поднялся на 7 строчку. Следующую встречу петербуржцы проведут 4 марта 2018 года против пермского «Амкара». Чеченская команда в этот день сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».