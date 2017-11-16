Вратаря «Зенита» Лунева выписали из больницы

Вратаря петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрея Лунева выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе российской футбольной сборной.

Лунев получил травму во время товарищеского матча сборных России и Испании, который прошел в Петербурге. На 89-й минуте матча испанский нападающий ударил вратаря ногой в голову.

Российского футболиста увезли с поля в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга и глубокую рану на лбу. Восстановление здоровья Лунева займет от одной до двух недель, предполагают врачи.

Сборная России и Испании играли на стадионе «Санкт-Петербург» 16 ноября. Игра завершилась со счетом 3:3.