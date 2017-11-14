На ЧМ-2018 по футболу продали более 620 тыс. билетов

Во время первого этапа продажи билетов на матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году, болельщики купили 622 тыс. билетов. Об этом сообщила Международная федерация футбола (FIFA).

В первом этапе болельщики подали около 3,5 млн заявок. Из-за этого FIFA пришлось распределять билеты жеребьевкой. В результате, 57% билетов ушло россиянам.

Следующий этап продаж начнется 16 ноября и продлится до 28 ноября. Приобрести билет можно будет в порядке живой очереди на сайте FIFA.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 201 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России. Ранее в FIFA сообщили, что билеты самой дешевой категории стоят от 1280 до 7040 рублей.