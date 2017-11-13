В Петербург приехали сборные России и Испании по футболу. Они прилетели в город в воскресенье, 12 ноября.

В понедельник, 13 ноября, сборная России проведет предматчевую тренировку на стадионе «Петровский». Там же пройдет пресс-конференция с участием главного тренера и футболиста команды, сообщил Российский футбольный союз.

Дружеский матч между сборными России и Испании пройдет во вторник, 14 ноября, на стадионе «Санкт-Петербург». В этот день для зрителей матча продлят время работы метрополитена, а также организуют дополнительные автобусы-шаттлы.