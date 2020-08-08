Каток на Ириновском, который строили восемь лет, откроют к сентябрю

В Красногвардейском районе до конца августа будет наконец сдан долгострой - каток с искусственным льдом на Ириновском проспекте.

По данным пресс-службы Смольного, на данный момент работы завершены на 99%. Рабочие монтируют необходимое оборудование. Согласно проекту, трибуны катка расчитаны на 250 зрителей. Также в здании есть спортивные и тренажерные залы, помещения для занятий хореографией, для батута, сауна и медицинский кабинет.

Напомним, история строительства катка началась еще в 2012 году - с тех пор на объекте дважды менялись подрядчики. Не раз были сорваны сроки возведения сооружения.

Каток будет доступен всем. Там будут проводить соренования по керлингу. Также смогут тренироваться там фигуристы и хоккеисты.