Малком, за которого "Зенит" заплатил 40 млн евро, хочет уехать из России

Бразильский форвард Малком, играющий за петербургский "Зенит", остался недоволен опытом игры в России и хочет перейти в европейский чемпионат.

По данным Estadio Deportivo, футболистом заинтересовалась испанская "Севилья". Однако команда не может позволить себе столь дорогого игрока - только "Зенит " прошлым летом выкупил его у "Барселоны" за 40 млн вро.

При этом "Севилья" готова ждать, пока Малком подешевеет. Также переход реален, если футболист согласиться на снижение зарплаты. Сейчас он получает около 6,5 млн евро в год - больше всех в РПЛ. Сразу после перехода в "Зенит" он травмировался, поэтому в течение сезона сыграл только в 12 играх, забив 4 гола.