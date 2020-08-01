Женский состав "Зенита" проведет первый матч в истории

Женский состав "Зенита" 1 августа сыграет первый матч в своей истории. Команда появилась на свет в январе этого года.

Первым соперником петербурженок в Суперлиге станет ЦСКА. Игра пройдет на выезде и стартует в 17:00 мск. Гостьи выйдут на поле в белой форме, хозяева - в традиционной красно-синей. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией поддерживать "Зенит" будет некому - на матч допустят только болельщиков ЦСКА.

"Мы готовы к этой игре, к выезду. Я всегда предпочитаю сильных соперников. Со слабыми ты сама не растешь, а ЦСКА — сильная команда. Так что мы посмотрим на свои силы, узнаем, что мы из себя представляем", - поделилась ожиданиями капитан ЖФК "Зенит" Екатерина Сочнева.

Защитник команды Людмила Шадрина уверена, что смещение сроков начала чемпионата с апреля на август помогло петербурженкам сплотиться.

"Наши мужчины — это лицо Петербурга. Хочется идти по их стопам, хочется дать людям понять, что все, что здесь сделали — не просто так".

Суперлига в этом сезоне пройдет в два круга: 14 туров в течение четырех месяцев. Помимо "Зенита" и ЦСКА в турнире сыграют «Локомотив» (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «Чертаново» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Звезда-2005» (Пермь), «Рязань-ВДВ» (Рязань).

ЦСКА - действующие чемпионки Суперлиги.











