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Полумарафон «ЗаБег» изменит маршруты общественного транспорта

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Транспорт
© Фото: pixabay.com

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В воскресенье, 2 августа, с 7:30 до 13:00 ввиду проведения полумарафона «ЗаБег» по центральным улицам Петербурга будет меняться движение автобусов №№ 1, 6, 7, 10, 24, 46, 47, 49, 54, 74, 128, 136, трамваев №№ 3, 6, 40 и троллейбусов №№ 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 31. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Так, с 8:30 до 10:30 автобус №1 будет курсировать от остановки «Наличная улица» и охватывать Васильевский остров, Ждановскую улицу и Малый проспект П.С.

Автобус №6 с 8:30 до 13:00 проедет от конечной остановки «Площадь Стачек» по действующей трассе до Благовещенского моста, Университетской набережной, Васильевскому острову.

Изменения коснутся и автобуса №7, который проследует от «Наличной улицы» по действующей трассе до Васильевского острова, набережной Лейтенанта Шмидта и Большой Морской улицы.

Троллейбус №1 с 5:30 до 13:00 ходить не будет. Маршрут №5 с 9:30 до 11:45 проследует от конечной остановки «Конногвардейский бульвар» по Невскому проспекту, 8-1 Советской улице и до Новгородской улицы.

Троллейбус №7 также ждут изменения. С 8:30 до 13:00 он пройдет от конечной остановки «Таллинская улица» по трассе до Невского проспекта, Малой Морской улице и закончит движение на «Площади Труда».

Трамваям тоже придется внести корректировки в маршруты. Так, с 9:00 до 11:00 трамвай №3 проследует от конечной остановки «Площадь Репина» по Садовой улице, затем проедет по Белинского, Литейному и завершит следование возле метро «Выборгская».

 

Маршрут №6 с 9:00 до 10:30 проедет от конечной остановки «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной остановки «22-23-я линии В.О.», а трамвай №40 с 9:00 до 10:30 проедет от конечной остановки «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до улицы Чапаева, далее по улицы Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Боткинской улицы, улицы Академика Лебедева, улицы Комсомола (обратно: по Боткинской улицы) до конечной остановки «Площадь Ленина».

Более подробно с измененными схемами движение можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту.

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