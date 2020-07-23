Runlab поддержала S10 Challenges

Виртуальные соревнования стали новым трендом в эпоху пандемии. S10 Challenges регулярно проводят онлайн-гонки в разных форматах. Дистанции каждую неделю меняются: от пары км до полумарафона. Можно попробовать свои силы в командных забегах и выйти вчетвером на эстафету. Адреналин, эмоции, драйв – всё как на обычных соревнованиях.

Синхронизация происходит через глобальный сервис Strava. Общий протокол формируется автоматически и анализируется с помощью искусственного интеллекта. Как и на обычных соревнованиях, на каждой гонке математический трибунал изучает точность и правдивость результатов.

Участие в соревнованиях бесплатное, нужно только зарегистрироваться на платформе S10. Онлайн-забеги доступны для бегунов в любой точке планеты, нужно лишь учитывать часовые пояса и попасть в окно старта.

Победителей очередной виртуальной гонки наградила сертификатами лаборатория бега Runlab. Здесь индивидуально подбирают спортивную обувь, с учётом физиологических особенностей покупателей. В Runlab самый широкий выбор спортивной экипировки для бега, циклических видов спорта, триатлона.

Расписание следующих онлайн-забегов по ссылке – https://s10.run/challenges