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Runlab поддержала S10 Challenges

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© Фото: pixabay.com

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Платформа S10 каждую неделю проводит онлайн-забеги. Посоревноваться со спортсменами со всего мира бесплатно может любой желающий. Лаборатория бега Runlab наградила самых быстрых.

Виртуальные соревнования стали новым трендом в эпоху пандемии. S10 Challenges регулярно проводят онлайн-гонки в разных форматах. Дистанции каждую неделю меняются: от пары км до полумарафона. Можно попробовать свои силы в командных забегах и выйти вчетвером на эстафету. Адреналин, эмоции, драйв – всё как на обычных соревнованиях.

Синхронизация происходит через глобальный сервис Strava. Общий протокол формируется автоматически и анализируется с помощью искусственного интеллекта. Как и на обычных соревнованиях, на каждой гонке математический трибунал изучает точность и правдивость результатов.

Участие в соревнованиях бесплатное, нужно только зарегистрироваться на платформе S10. Онлайн-забеги доступны для бегунов в любой точке планеты, нужно лишь учитывать часовые пояса и попасть в окно старта.

Победителей очередной виртуальной гонки наградила сертификатами лаборатория бега Runlab. Здесь индивидуально подбирают спортивную обувь, с учётом физиологических особенностей покупателей. В Runlab самый широкий выбор спортивной экипировки для бега, циклических видов спорта, триатлона.

Расписание следующих онлайн-забегов по ссылке – https://s10.run/challenges

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