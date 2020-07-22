Сестрорецкий курорт стал оазисом для кайтсерферов

Большая часть Финского залива до сих пор заставлена советскими постройками. Для прогулок, плавания и спорта пригодна только часть береговой линии. В окрестностях Петербурга насчитывается 150 не действующих пионерлагерей.

Большинство из них расположено в Курортном районе города, например, бывшее воспитательно-оздоровительное учреждение «Юный связист». Не в лучшей форме сейчас находятся и многие базы отдыха с пансионатами.

Поэтому многие любители экстремальных водных видов спорта кайтсерфинга и виндсерфинга из Петербурга и Ленобласти потянулись на ухоженный пляж «Сестрорецкого курорта».

По словам инструктора по сноуборду и кайтсерфингу школы Ex3mePro Дмитрия Слобожанинова, здесь отличная рекреационная зона, и акватория одинаково подходит как для любительского катания, так и для профессиональных тренировок. Он отметил, что около тысячи спортсменов ждут развития необходимой инфраструктуры.

На данный момент «Сестрорецкий курорт» находится в активной фазе реновации. Проект крупного обновления владельцы санатория проводят совместно с петербургской девелоперской группой RBI (входят компании RBI и «Северный город»). Идёт реконструкция корпусов санатория и облагораживание территории.