Где поиграть в кёрлинг: лучшие места в Петербурге

Имейте в виду, что катки в разных ТРК иногда закрываются на профилактику. Чаще всего летом на 1 месяц.

Кстати, в кёрлинг на одной дорожке обычно могут играть до 10 человек. В стоимость аренды дорожки включен инвентарь и работа инструктора.

ТРК «Балкания Nova»

«Айс Парков» в Петербурге несколько. Один из них находится в ТРК «Балкания Nova» около метро «Купчино». В парке расположен не только ледовый каток, но и большая площадка для игры в кёрлинг.

Здесь можно организовать проведение семейного или корпоративного праздника. Есть фудкорт. Помимо кёрлинга, на большом катке часто проводятся ночные катания под музыку.

Сайт

Где: Балканская пл., 5 / метро «Купчино»

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: аренда дорожки на 1 час днем – 1500-2000 рублей, вечер и выходные – 3000-4000 рублей

Фото: vk.com/kerling_spb

ТРК «Меркурий»

Крупнейшая площадка для кёрлинга в городе, на которой проводятся различные турниры и соревнования. Здесь же можно научиться играть в этот зимний олимпийский вид спорта в соответствующей секции.

Сайт

Где: ул. Савушкина, 141 / метро «Беговая»

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: стоимость за 1 час игры зависит от времени суток и уровня дорожки; профессиональная дорожка – 2000-4000 рублей (утро-вечер), дорожка для начинающих – 1000-2000 рублей

Фото: Instagram / @kerling_spb

ТРК «Континент»

«Керлинг-Холл» на 3 этаже ТРК «Континент» открылся сравнительно недавно. Для посетителей здесь предусмотрены две ледовые дорожки. Каждая оснащена современным оборудованием и инвентарем.

Тут также проходят различные турниры, можно отметить праздничное событие или провести корпоратив. Есть зона отдыха с безалкогольным баром.

Кстати, в начале июля в Приморском районе началось строительство еще одного «Керлинг-Холла». Он будет находится рядом с двумя станциями метро: «Пионерская» и «Комендантский проспект».

Сайт

Где: ул. Бухарестская, 32 / метро «Бухарестская»

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00

Сколько: аренда дорожки на 1 час до 16.00 – 1500 рублей, далее – от 3000 до 4000 рублей; если играете ночью, действует единая цена 4000 рублей

Фото: vk.com/kerling_spb

Курорт «Игора»

На курорте есть ледовая арена, оборудованная специальной дорожкой, раздевалками и душевыми. Здесь можно провести выходные: снять номер в отеле или отдельный коттедж, поплавать в бассейне, отдохнуть в спа и русской бане, принять участие в турнире по пляжному волейболу.

На курорте действует система абонементов, есть скидки и спецпредложения. Например, для студентов или для тех, кто выбрал для поездки утро выходного дня.

Сайт

Где: ш. Приозерское, 54-й километр

Когда: ледовая арена работает с понедельника по четверг – с 12:00 до 22:00; пятница – с 12:00 до 23:00, суббота – с 10:00 до 23:00; воскресенье – с 10:00 до 22:00

Сколько: аренда дорожки на 1 час – 2500 рублей

Фото: igora.ru