СКА обыграл «Ак Барс» со счетом 5:1

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА против «Ак Барс» завершился победой петербургской команды со счетом 5:1 (3:0, 2:1, 0:0). Встреча прошла в четверг, 6 декабря, в Петербурге.

Первый гол у армейцев забил Патрик Херсли (8 минута). Затем шайбы в ворота соперников закинули Сергей Плотников (13 и 20 минута), Андрей Кузьменко (25 минута) и Наиль Якупов (29 минута).

У «Ак Барса» отличился Пол Постма (34 минута).

Сейчас СКА занимает второе место в Западной конференции с 57 очками, отставая от лидирующего ЦСКА на 7 очков. У «Ак Барса» третье место на Востоке и 55 очков.

Следующий матч армейцев с Невы намечен на 10 декабря. Хоккеисты будут играть с московской командой «Динамо» на выезде.