«Молодцы»: Илья Воробьев оценил победу СКА над «Торпедо»

Накануне в Петербурге прошел матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА обыграл «Торпедо» со счетом 6:0.

Шайбы забросили Хафизуллин (22 минута), Гусев (24 минута), Кузьменко (36 минута), Карпов (40 минута), Коскиранта (46 минута) и Бывальцев (56 минута). После игры встречу прокомментировал главный тренер СКА Илья Воробьев.

«У нас было несколько дней без игр, поэтому первый период, можно сказать, вкатывались – надо все было делать быстрее. Потом взяли все в свои руки, очень солидно отработали ребята. И во втором периоде то, что просили, сделали, и в третьем тоже. Молодцы», – сказал наставник армейцев.

Воробьев подтвердил возвращение в Петербург шведского защитника Патрика Херсли. «Да, Патрик тренируется, сейчас будем смотреть по готовности», – добавил главный тренер СКА.