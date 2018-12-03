УЕФА создал новый еврокубковый турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил создание нового клубного еврокубкового турнира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Рабочие название турнира – UEL2 (UEFA Europa League 2). Соревнования будут проходить в 2021-2024 годах.

Новый турнир делится на групповой этап, где выступят восемь групп по четыре команды (всего их будет 32), 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Начиная с 1/8 финала матчи будут проходить по системе плей-офф. До 1/8 финала будет проходить дополнительный раунд соревнований между клубами, занявшими вторые места в своих группах UEL2, и командами, ставшими третьими в групповом этапе Лиги Европы.

Всего в рамках UEL2 будет проведен 141 матч в течение 15 игровых дней. Клубы будут состязаться по четвергам. Финальные игры нового клубного турнира станут проводить по средам, финалы Лиги Европы будут проходить по четвергам, а Лиги чемпионов – по субботам.

Победитель получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Создание нового турнира позволит участвовать в еврокубковых турнирах командам по крайней мере из 34 стран (сейчас в клубных соревнованиях представлены минимум 26 стран).