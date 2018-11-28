СКА разгромил подольский «Витязь» со счетом 6:0

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА против «Витязь» завершился победой петербургской команды со счетом 6:0. Встреча прошла в среду, 28 ноября, в Подольске.

Первый гол у армейцев забил Виктор Тихонов (10 минута). Затем шайбы в ворота соперников закинули Павел Дацюк (14 минута), Сергей Плотников (25 минута), Александр Барабанов (32 минута) и Андрей Кузьменко (39 минута). В конце встречи гол забил Алексей Бывальцев (58 минута), который также отличился тремя результативными передачами.

Сейчас СКА занимает второе место в Западной конференции. На счету команды 56 очка, а «Витязь» в ней расположился на девятой строчке с 28 очками.

«Витязь» потерпел второе поражение подряд, клуб из Петербурга выиграл в седьмой раз за последние восемь матчей.

Следующий матч СКА намечен на 4 декабря. Хоккеисты будут играть с командой «Торпедо».