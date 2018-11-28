Магнус Карлсен в третий раз защитил титул чемпиона мира по шахматам

Норвежский шахматист в звании гроссмейстера Магнус Карлсен одержал победу над американцем Фабиано Каруаной в матче за звание чемпиона мира по шахматам, который прошел в Лондоне.

Основная часть финального матча из 12 партий завершилась вничью со счетом 6:6.

На тай-брейке, в ходе которого соперники играли партии с укороченным контролем времени, Карлсен выиграл со счетом 3:0.

Для Карлсена, действующего чемпиона мира с 2013 года, это была третья защита титула. Каруана впервые принимал участие в матче за звание сильнейшего шахматиста планеты.