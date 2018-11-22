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СКА разгромил «Северсталь» в Череповце

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© Фото: ska.ru

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Петербуржцы продолжают занимать второе место в Западной конференции.

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА против «Северстали» завершился победой петербургской команды со счетом 6:1 (1:0, 4:1, 1:0). Встреча прошла в четверг, 22 ноября, в Череповце.

Первый гол у армейцев забил Василий Токранов на десятой минуте. Со стороны СКА шайбы в ворота соперников закинули Наиль Якупов (22 минута), Сергей Плотников (24 минута), Никита Гусев (27 минута), Владислав Гавриков (28 минута) и Александр Барабанов (43 минута).

Единственный год у «Северстали» забил Александр Щербин на 28 минуте матча.

Петербуржцы продолжают занимать второе место в Западной конференции. Следующий матч СКА проведет с лидирующим в чемпионате ЦСКА в Москве 24 ноября в 17:30.

 

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