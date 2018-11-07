В Петербурге начался чемпионат мира по прыжкам на батуте

В среду, 7 ноября, в Петербурге стартовал чемпионат мира по прыжкам на батуте. Турнир продлится до 10 ноября в СКК «Петербургский».

Прошлогодний чемпионат мира проходил в болгарской Софии, где россияне заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав девять медалей, три из которых были золотыми.

Первое место тогда заняла сборная Китая.

На турнире в Северной столице будут разыграны 14 комплектов наград.

Как уточняет ТАСС, на состязания не приедут атлеты из Украины. По словам президента Федерации прыжков на батуте РФ Николая Макарова, спортсмены из этого государства не подали вовремя заявления на состязания.

Чемпионаты мира по прыжкам на батуте проводятся с 1964 года. Отечественные атлеты впервые приняли в них участие на турнире в Талсе (США) в 1976 году.