«Зенит» выбывает из Кубка России из-за проигрыша «Ростову»

В четверг, 1 ноября, прошел матч между ФК «Зенит» и ФК «Ростов». Встреча окончилась со счетом 1:3. Петербургская команда выбывает из розыгрыша 1/4 Кубка России.

Первый тайм закончился со счетом 1:1. Себастьян Дриусси из «Зенита» забил по пенальти. Во втором тайме петербургская команда пропустила два гола.

Футболисты играли на «Ростов Арене».