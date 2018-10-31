«Давили, сломали, дожали»: тренер СКА про разгром китайского «Куньлуня»

На пресс-конференции после победы петербургской команды над китайским «Куньлунь Ред Стар» главный тренер СКА рассказал, как его подопечные смогли забросить четыре шайбы подряд.

Встреча прошла в Ледовом дворце в Петербурге и завершилась со счетом 5:1 в пользу СКА.

«Во втором периоде было 15-2 по броскам. Давили, сломали, дожали. Молодцы», – сказал Воробьев.

Наставник пекинской команды Юсси Тапола отметил, что хоккеисты из «Куньлунь Ред Стар» атаковали действительно много. «У нас был план максимально осложнить СКА жизнь, и он срабатывал в течение 45 минут» – рассказал Тапола. Однако после того, как СКА забил вторую шайбу, игра гостей «сломалась».

«СКА не особо много атаковали, но оборонялись стойко, вратарь играл здорово. Второй гол СКА нас надломил, мы немного потеряли уверенность», – отметил наставник «Куньлунь Ред Стар».