ФК «Зенит» выиграл «Бордо» со счетом 2:1

В четверг, 25 октября, на стадионе «Санкт-Петербург» состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Зенит» принял французский ФК «Бордо». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Зенита».

Открыли счет гости – первый гол забил Жимми Бриан. Затем счет сравнялся – гол забил Артём Дзюба, которому недавно игроки клуба посвятили банкноту в 50 фунтов.

Последний гол в матче забил полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.

Стадион принял 45 тысяч зрителей. «Бордо» приехало поддержать 60 болельщиков.

Ранее главный тренер «Бордо» назвал «Зенит» великолепной командой, а главного тренера команды Сергея Семака «великим игроком».

Накануне в Петербурге неподалеку от стадиона «Зенит-арена» на Теннисной аллее появилось 164-метровое граффити, посвященное «Зениту». Оно представляет собой надпись «“Зенит”, ты в нашем сердце навсегда, ты – наша жизнь, ты – наша судьба». Автор граффити неизвестен.