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«Я доволен игрой»: главный тренер СКА Воробьёв прокомментировал поражение от ЦСКА

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© Фото: ska.ru

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Наставник петербургской команды сказал, что пока рано делать выводы.

В Континентальной хоккейной лиге петербургский СКА сыграл против московского ЦСКА. Встреча завершилась победой московской команды со счетом 1:2 после серии послематчевых буллитов. Главный тренер СКА прокомментировал игру своей команды на пресс-конференции после матча.

«В принципе, я доволен ребятами, доволен игрой. В первом периоде, может быть, немного просели с двумя удалениями. В целом играли и работали. К сожалению, только одно очко», – рассказал Илья Воробьев.

Он добавил, что нападающий Павел Дацюк выходил почти на все вбрасывания в овертайме, потому что это является его «сильным качеством».

Наставник также оценил затяжную домашнюю серию СКА. От отметил, что все результаты будут подводиться весной.

Накануне Департамент судейства КХЛ признал ошибку арбитров во время буллитов в матче. Гол после броска игрока СКА Ярно Коскиранты должен был быть засчитан.

Судейская бригада во главе с Евгением Ромасько воспользовалась видеоповтором после удара, однако не засчитала взятие ворот.

Следующую игру СКА пройдет 24 октября. Команда сыграет против «Салават Юлаев» в гостях.

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