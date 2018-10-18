БК «Зенит» разгромил «Доломити Тренто» в Италии

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» обыграл итальянскую команду «Тренто» в рамках третьего тура Еврокубка. Игра закончилась со счетом 93:60.

С первых минут матча сине-бело-голубые уверенно шли вперед. К концу третьего периода разрыв в счете достигал уже 23 очка. Концовка матча также осталась за гостями.

У «Зенита» по 14 очков набрали Джален Рейнольдс и Филип Скрабб. Среди соперников россиян 14 очков набрал Никола Йованович.

Для «Зенита» эта победа стала второй в новом сезоне Еврокубка. Следующую игру на международной арене сине-бело-голубые проведут 24 октября. Соперником станет испанская «Валенсия».

В прошлом сезоне «Тренто» не оставили «Зениту» шансов и победили с преимуществом +31.