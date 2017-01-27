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"Зенит" обыграл норвежский "Волеренг" на сборах в Испании

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новичок "Зенита" Эрнани

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Петербуржцам осталось провести четыре контрольных матча.

"Зенит" одержал победу в первом контрольном матче на сборах в Испании. Петербуржцы обыграли норвежский клуб "Волеренг" со счетом 1:0.

Сине-бело-голубые вышли на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Сергей Зуйков, Николас Ломбертс (капитан команды), Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Эрнани, Ибрагим Цаллагов, Роберт Мак, Йоан Молло и Лука Джорджевич.

На 11-й минуте игры свой первый мяч за "Зенит" забил новичок Эрнани, который перешел в петербургский клуб в середине декабря 2016 года. У обеих команд были возможности поразить ворота друг друга, однако гол бразильского футболиста остался единственным в этом матче.

Следующую встречу "Зенит" проведет 28 января против польской "Легии".

На первый тренировочный сбор в 2017 году "Зенит" отправился 9 января, он проходил в Дубае. Первая официальная встреча сине-бело-голубых состоится 16 февраля в рамках плей-офф Лиги Европы. Петербуржцы встретятся с бельгийским "Андерлехтом".

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