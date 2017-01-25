Халк может вернуться в состав "Зенита" до конца года

Бразильский футболист Халк может вернуться в "Зенит" до конца 2017 года. Полузащитник планирует сделать это для возвращения в состав сборной Бразилии, сообщает АБН со ссылкой на источник, близкий к работе селекционеров "Зенита".

Футболиста, который перешел в китайский клуб "Шанхай Теллэйс" в июне 2016 года, перестали вызывать в национальную команду. С момента ухода из "Зенита" игрок ни разу не выступил за сборную.

Халк планирует вернуться в "Зенит" на правах краткосрочной аренды ради возвращения в бразильскую сборную и дальнейшего участия на чемпионате мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года. Сообщается, что это может произойти в летнее или следующее зимнее межсезонье.

Бразильский полузащитник играл в "Зените" с сентября 2012 года. На протяжении четырех сезонов игрок провел четыре матча и забил 77 голов. Переход Халка в "Шанхай Теллэйс" стал рекордным для отечественного футбола — китайский клуб приобрел футболиста за 56 млн евро.

Ранее стало известно, с кем "Зенит" сыграет на тренировочных сборных в Испании.