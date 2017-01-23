СКА в гостях разгромил "Сочи"

СКА одержал уверенную победу над ХК "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Петербуржцы в гостях забили четыре шайбы.

Первый гол в матче оформил Виктор Тихонов на 28-й минуте. Спустя шесть минут счет увеличил Никита Гусев. В третьем периоде на 46-й минуте забил Евгений Дадонов, а точку в матче поставил Павел Дацюк на 57-й минуте.

СКА продолжает сохранять лидерство в Западной конференции КХЛ, у петербуржцев 121 очко. До конца регулярного сезона армейцам осталось провести восемь матчей.