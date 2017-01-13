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СКА разгромил новокузнецкий "Металлург" в "Ледовом дворце"

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© Фото: bighockey.ru

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Петербуржцы одержали четвертую победу подряд.

СКА разгромил "Металлург" из Новокузнецка со счетом 9:1. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходил в "Ледовом дворце" в Петербурге.

Счет во встрече был открыт уже на 32-й секунде после точного броска Антона Белова. В начале 10-й минуты вторую шайбу забросил Виктор Тихонов, а через 27 секунд отличился Александр Хохлачев. В конце первого периода на 20-й минуте забил Евгений Дадонов.

В начале второго периода за три минуты две шайбы забросил Вадим Шипачев (22-я и 25-я минуты). В третьем периоде на 54-й минуте Алексей Разумов из "Металлурга" смог отыграть единственную шайбу. Через 20 секунд в ворота клуба из Новокузнецка забил Павел Дацюк, а на 60-й минуте окончательный счет установил Никита Гусев.

Игра против "Металлурга" окончилась для армейцев четвертой победой подряд. В настоящее время СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 115 очками.

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