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"Зенит" вошел в топ-20 клубов Европы по размеру зарплат игроков

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© Фото: ss.sport-express.ru

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Больше всего среди европейских команд зарабатывают футболисты "Барселоны"

"Зенит" стал одним из 20 клубов Европы с самыми высокими зарплатами игроков. Петербургские футболисты за сезон 2015/2016 заработали 113 млн евро, сообщается на сайте UEFA.

Этот результат поставил "Зенит" на 17-е место среди европейских клубов. Несмотря на это, по сравнению с предыдущим сезоном зарплаты игроков сократились на 11%. Всего петербургская команда тратит на зарплаты футболистов 58% доходов.

На первом месте по объему зарплат находится испанская "Барселона". Ее игроки заработали 340 млн евро. Футболисты "Реал Мадрида" получили 289 млн евро, а игроки британского "Челси" — 276 млн евро.

В начале недели сине-бело-голубые вышли из зимнего отпуска и отправились на межсезонные сборы. Первый официальный матч в 2017 году "Зенит" проведет 16 февраля против бельгийского "Андерлехта" в рамках плей-офф Лиги Европы.

Во вторник, 10 января, "Зенит" подписал контракты с двумя новыми игроками.

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