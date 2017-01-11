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Мутко: Господдержки допинга в российском спорте нет

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© Фото: tourprom.ru

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Вице-премьер РФ назвал российский спорт "одним из чистейших в мире", однако Национальные антидопинговые организации призвали отстранить Россию от всех международных соревнований.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко опроверг заявления о существовании допинговой системе в России. По словам чиновника, российский спорт — "один из чистейших в мире".

"Российский спорт - один из чистейших в мире. Подтверждение этому — 2016 год, где UKAD (Британское антидопинговое агентство) работает на территории РФ, само планирует сбор проб, выбирает спортсменов, забирает пробы", — передает "Р-Спорт" слова вице-премьера.

Мутко отметил, что UKAD в минувшем году выявил всего 26 нарушений антидопинговых правил, 21 из которых касается мельдония.

"Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них - это мельдоний, и всего 5 - нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь", — сказал чиновник.

Во вторник, 10 января, Национальные антидопинговые организации (NADO), в том числе США, Германии и Канады, призвали отстранит Россию от всех международных соревнований и лишить страну всех международных титулов. NADO предлагает применить для российских спортсменов стандартную систему критериев, чтобы они могли выступать на соревнованиях в качестве нейтральных атлетов.

В декабре 2016 года вышла вторая часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена. В нем сказано, что более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта так или иначе связаны с употреблением допинга или сокрытием положительных проб. Макларен на презентации второй части доклада заявил, что Мутко причастен к подмене допинг-проб.

После публикации доклада стало известно, что Международный олимпийский комитет начал расследование дел 28 россиян, участвовавших в Олимпиаде-2014 в Сочи. Из-за доклада Макларена Россию лишили права проведения чемпионата мира по бобслею и скелетону, он перенесен в Германию.

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