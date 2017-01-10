В "Зенит" перешел защитник Сергей Зуйков

"Зенит" приобрел нового защитника. Новичком в команде стал игрок астраханского "Волгаря" Сергей Зуйков. С петербургским клубом 23-летний футболист подписал контракт на 3,5 года.

Воспитанник "Локомотива" перешел в астраханский клуб в 2013 году. В текущем сезоне Футбольной национальной лиги Зуйков сыграл в 19 мачтах, в которых забил пять мячей. За молодежную сборную России игрок провел шесть встреч с 2014 года.

Сегодня утром, 10 января, стало известно, что в "Зенит" перешел французский полузащитник самарского клуба "Крылья Советов" Йоан Молло. В конце декабря петербургский клуб приобрел другого игрока из "Крылья Советов", защитника Ибрагима Цаллагова. Также новыми игроками "Зенита" в текущем трансферном окне стали вратарь Андрей Лунев из "Уфы" и бразильский полузащитник Эрнани из "Атлетико Паранаэнсе".

В понедельник, 9 января, сине-бело-голубые вышли из отпуска и начали предсезонные сборы. Первый официальный матч в 2017 году "Зенит" проведет 16 февраля против бельгийского "Андерлехта" в рамках плей-офф Лиги Европы.