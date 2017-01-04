Экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить Россию от ОИ-2018

Бывший тренер российской женской команды по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить всю сборную РФ от зимней Олимпиады 2018 года в Южной Корее, если подтвердятся обвинения комиссии Всемирного антидопингового агентства.

По словам специалиста, "если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить", чтобы у России "было время подумать".

"Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет", — передает РИА "Новости" слова Пихлера со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

Несмотря на это, Пихлер добавил, что его команда, которую он тренировал к Олимпиаде в Сочи, была чиста. Однако специалист заявил, что он не готов ни за кого поручиться.

Международный союз биатлонистов 22 декабря заявил о начале расследования в отношении Союза биатлонистов России и 29 спортсменов, чьи имена упомянуты в докладе независимой комиссии ВАДА. Тогда же сообщалось об отстранении от соревнований двух российских биатлонистов, которые были участниками Олимпиады-2014 в Сочи. Позднее стало известно, что это Яна Романова и Ольга Вилухина, которая еще в конце ноября объявила о завершении карьеры.

ВАДА заподозрило в употреблении допинга 31 российского биатлониста, которые могут быть отстранены до начала четвертого этапа Кубка мира. Он состоится в начале января в Германии