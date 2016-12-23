"Зенит" проведет первый матч на стадионе на Крестовском острове 23 апреля

Стал известен первый соперник "Зенита" на "Зенит-арене". Петербуржцы 23 апреля проведут матч Российской футбольной премьер-лиги против екатеринбургского "Урала". Игра пройдет в рамках 24-го тура РФПЛ.

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Матч станет одним из тестовых мероприятий на стадионах, которые примут Кубок Конфедераций в 2017 году, сообщает ТАСС. Помимо Петербурга, матчи турнира пройдут на московском стадионе "Спартак", сочинском стадионе "Фишт" и казанской "Казань-арене".

После этого "Зенит" 7 мая сыграет с грозненским "Тереком", а 17 мая встретится с "Краснодаром".

Стадион "Зенит-арена", который строят с 2007 года, введут в эксплуатацию уже в понедельник, 26 декабря. После этого на протяжении нескольких месяцев на стадионе на Крестовском острове будут проходить пусконаладочные работы. В настоящее время стадион готов на 95-96%.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал, что торжественное открытие состоится весной 2017 года.

Первые тестовые матчи на стадионе пройдут в марте 2017 года.

Первый матч Кубка Конфедераций на "Зенит-арене" запланирован 17 июня 2017 года, сборная России сыграет со сборной Новой Зеландии.