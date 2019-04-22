Роман Артемьев: Бег как дыхание

То, что бег становится для меня неотделимой частью жизни, я понял после того, как пробежал свой первый марафон. Это было в Москве. Сентябрь 2018 года. Готовился к нему с помощью системы S10.run под руководством дежурного тренера. Подготовка была сжатая, поскольку решение о забеге я принял за два месяца до старта. Поэтому и результат был посредственный. Но те эмоции, радость и впечатления, которые я получил во время участия в многотысячном пробеге по улицам нашей столицы, заставили меня скорректировать свой жизненный график для включения в него полноценных тренировок и участия в марафонах.

Планируя тренировки и календарь соревнований, принял для себя решение, что могу и хочу участвовать в марафонах любого уровня и статуса независимо от страны-организатора, но не чаще двух раз в год. Почему два раза? Причины две. Первая: для улучшения результата нужен определенный период подготовки, а это 4-5 месяцев. Вторая: никакого бюджета не хватит для большого количества стартов на разных континентах.

Поскольку впереди был сложный зимний календарный период для беговых тренировок, срок следующего марафона определил для себя на апрель. Это объясняется тем, что перед ответственным стартом необходим набег по чистому асфальту для отстройки кинематики бега и адаптации организма после зимних условий. Все это мы обсудили с дежурным тренером S10.run. Следующим марафоном мной был определен Миланский марафон, проходивший 7 апреля 2019. Выбор был не случаен. Очень люблю этот город и Италию в целом. Плюс ко всему, марафонская трасса Милана очень интересна сама по себе и не сложна с точки зрения набора высоты.

В октябре началась плановая рутинная подготовка.

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В наших широтах к понятиям «рискованный» я бы отнес не только земледелие, но и бег в осенне-зимне-весенний период вне крытых помещений и манежей. Темно, скользко, грязно, снежно, холодно и много еще чего. Для меня этим «много чего» стала брошенная собачниками посредине парковой дорожки коряга, из-за которой был поврежден голеностоп. Дело в том, что я и раньше бегал круглый год, только вот зимой это были лыжные тренировки, и о беге в кроссовках по снегу я и не помышлял. Что делать? Впереди, в апреле, Миланский марафон. Тренировочный план срывать нельзя. Если остановишься, то провалишься в функциональную яму, и беговая нагрузка и объемы необходимы. Я это понимал и полноценно следовал указаниям и планам, составленным тренером S10.run, однако пульсирующая травма не отпускала. И вот здесь ключевой момент! Для меня палочкой-выручалочкой стали лыжные тренировки и родные стены, без которых не обойтись: подготовленная лыжная трасса в деревне Воронино, товарищи лыжники и биатлонисты из Соснового Бора, с которыми раньше тренировался и принимал участие в стартах, желание, терпение и, конечно, команда S10.run.

Фото: личный архив Романа Артемьева

А лыжная подготовка заключалась в следующем. В субботу и воскресенье проводил за городом полноценные длительные тренировки, чередуя их с интервальными. Интервалы отрабатывал в подъемы на повышенном пульсе. На тридцати пройденных километрах набор высоты доходит до 700 м. На неделе, если получалось вырваться из города на базу Лесгафта в Кавголово, делал совместную тренировку с командой SKI TIME. Спасибо ребятам за хорошую и продуманную организацию тренировок. В фитнес-клубе работал на велотренажере и эллипсоиде. И, конечно, проводил обязательные боевые старты на лыжах. Основным из них стал февральский Токсовский лыжный марафон. С удовольствием принял участие в этом замечательном мероприятии и пробежал тридцатку классическим стилем.

Так что, коллеги, если кто забросил лыжное снаряжение в темный чулан или еще только задумывается о его приобретении, я советую пересмотреть свои взгляды на сей счет и по возможности включить лыжную подготовку в зимний тренировочный график.

Травму голеностопа я победил благодаря терпению, желанию и докторам. Спасибо огромное последним. Лечение проходил с помощью физиопроцедур и специальных упражнений, не прекращая лыжных тренировок и занятий на тренажерах. А в середине февраля вышел в кроссовках на улицы Питера и стал постепенно готовиться к старту в Милане.

Вот и Милан. Здравствуй, прекрасный город. Мы здесь сегодня, чтобы покорить тебя и сделать очередную отметку в своих личных достижениях. В начале осенней подготовки ставил себе задачу пробежать быстрее 3:25. Этот результат позволяет мне пройти регистрацию по своей возрастной группе в Бостон-2020. По своим ощущениям понимаю, что могу пробежать за это время. Только вот искусственный интеллект (ИИ) дежурного тренера говорит, что я не готов к такому графику. Получаю от тренера задачу начинать по 5:05 до двадцатого километра, до тридцатого по 5:00, а дальше как пойдет. Где-то я уже это слышал... Но есть еще один «тормозок». За пять дней до старта подхватил простуду и вышел на старт не совсем здоровым. Плохо. Но старт не отменишь.

Via Corso Venezia. 7 апреля 2019 года. 8:45 утра. Стою в своем загоне №3. Пытаюсь объясниться на английском с рядом стоящим справа коллегой. В ответ: «Можно по-русски». Ба. Везде наши. Константин из Москвы. И стало совсем спокойно. Пожелали друг другу удачи и легких ног.

Фото: личный архив Романа Артемьева

9:00. Взлетают конфетти. Поехали. Одновременно со стартом падают капли дождя, который быстро прекращается. Начинаю спокойно. Смотрю на Polar. Бегу по 4:45. Почему так быстро? Ощущения подсказывают, что бегу в нужном темпе. Отбросил сомнения и решил сохранять такой график и темп. Оказался прав. Компьютер врал. На финише он отсчитал ровно 43 км. В итоге у меня по всей дистанции получился бег практически ровный, и средний темп составил 5:02 мин/км. Для меня это очередной опыт того, что нельзя доверяться полностью машине. Если она сбоит, то темп нужно отслеживать по времени и километражу. По ходу дистанции каждые 10 км подпитывался гелем, а после 35-го попробовал прибавить, но получилось остаться только в своем графике. Видимо, простуда дала о себе знать. Итоговое время Миланского марафона 3:32:26. Это «личник».

По завершении обсуждал с дежурным тренером результат Милана. Тренер отметил, что в целом получилось выполнить план на гонку, а еще добавил о том, что лыжная подготовка была очень кстати. Именно она не позволила провалиться в функциональную яму и помогла подготовиться к старту. А сейчас впереди лето и есть все возможности провести полноценный тренировочный процесс для участия в осенних марафонах. На летний этап подготовки внесу в график несколько стартов на 10 и 21 км. В приоритете ночной трейл «Белые ночи» в Сестрорецке 22 июня и полумарафон 4 августа в Петербурге.

Что дальше? Тренировки с Дежурным тренером. Планирую под его чутким руководством в сентябре выбежать из 3:20. Если будет позволять график тренировок, хочу включить в него велосипед, плавание и лыжероллеры. Место для участия в следующем марафоне выбираю между Варшавой, Мюнхеном и Кельном.

Спасибо команде S10.run.

Бегайте на здоровье и с удовольствием.