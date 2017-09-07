Во Франции завершилась крупнейшая гонка мира UTMB

Главная гонка Шамони отпраздновала свою пятнадцатую годовщину с небывалым размахом. В списках участников можно было встретить как именитых трейлраннеров, так и новичков. Победителем главного забега серии - UTMB 170 км с набором высоты 10 тыс. метров - стал Франсуа Дан, который финишировал через 19 часов 1 минуту и 32 секунды после старта. Он побил предыдущий рекорд гонки, который ему же и принадлежал, больше чем на час.

Фото: iRunFar.com

В этом году во Франции собралась сильная команда российских трейлраннеров. Стартовав довольно спокойно, наши спортсмены наращивали темп постепенно. Артем Ростовцев завоевал 40 место в абсолюте и показал лучший результат по времени среди россиян за всю историю UTMB – 25:44:18. На последних 40 километрах дистанции он обогнал более 20 соперников.

Алексей Толстенко с результатом 27:45:57 занял 71 место. 112 место - Владимир Кот. Он финишировал за 29:11:42. Девушки продемонстрировали следующий результат: Юлия Байкова финишировала 14-й в женском зачете и 133-й в абсолюте – 30:09:43; Елена Полякова – 43:13:53. Она 96-я среди женщин.

Российские спортсмены приняли участие во всех гонках серии. В частности, Анна Косова завершила гонку TDS 119 км с набором 7200 метров и лимитом 33 часа. Девушка уложилась в 26 часов.

«Почему хотела сойти. Между 67-м и 86-м (это 19 км по горам) было прям ужасно. Еды с собой, кроме гелей, марципановых батончиков, клифов, не возьмешь. Между пунктами бывает два-три часа. Мне кажется, между 51-м и 67-м была вечность. На 67-м не поела углеводов. Вышла и поплыла. Вниз шла с темпом 30 минут на км. Мечтала сойти на 86-м, но там поела сладкого, выпила чая и колу, стало лучше. Только запаса этого хватает на час, а это пять км. У меня болит все, кроме лица. Первой заболела шея от смотрения вверх», - рассказала Анна на своей странице Facebook о трудностях.

И о радостях: «Радости обыденных вещей. Когда встал в три, побежал в шесть, бежал 26 часов, то сон - это лучшее, что может быть. В теплой уютной кровати. Ночь застала меня на 75-м км. Начался дождик и было так неуютно».

«Кроме стоп и пальчиков на ногах не натерла ничего. Это удивительно», - делится Анна Косова.

Фото: truenaturefamily.com

UTMB был создан в 2003 году группой единомышленников под руководством семьи Poletti. На сегодняшний день UTMB - это пять забегов: PTL, TDS, CCC, OCC и, собственно, сам UTMB. Трассы гонок пересекают три страны (Франция, Италия, Швейцария), семь горных долин, 71 ледник и 400 вершин.

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