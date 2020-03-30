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Руководство КХЛ вынесло решение о досрочном завершении сезона 2019/2020

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© Фото: Instagram / @hcska

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После консультации со всеми заинтересованными сторонами в связи со сложившейся ситуацией из-за коронавируса было решено не доигрывать сезон.

Петербургский клуб закончил главный турнир на втором месте в таблице Западной конференции. СКА отстал лишь на одно очко от своих принципиальных соперников – московских армейцев.

В прошедшем сезоне подопечным Кудашова удалось победить в 44 матчах, а в 18 встречах допустили осечку и проиграли. Забросить на протяжении регулярного чемпионата удалось 179 шайб, пропустили армейцы – 118. 
Лучшим по количеству набранных результативных очков в составе петербургских армейцев стал Владимир Ткачёв, который забросил 14 шайб и отдал 28 результативных передач.

В плей-офф СКА встречался с подмосковным «Витязем», который был бит в четырёх матчах. Забросили петербуржцы в общей сложности 19 шайб и пропустили лишь 7.

Также в прошедшем сезоне СКА одержали шестнадцать побед подряд – это вторая по продолжительности серия за всю историю клуба. Рекордной так и осталась серия сезона 2017/2018, тогда петербуржцы были непобедимы на протяжении двадцати матчей.

Последний матч с «Витязем» стал самым длительным в истории СКА, он продлился 113 минут и 27 секунд.

Стало известно, что с Антоном Беловым, Миро Аалтоненом, Антоном Бурдасовым, Йонасом Кемпаиненом и Евгением Кетовым, контракты которых истекают 30 апреля, уже ведутся переговоры о заключении новых. Что касается Александра Барабанова, действующие соглашение с которым тоже рассчитано до конца этого сезона, есть информация, что он получил несколько предложений от клубов НХЛ.

В текущую паузу пополнить состав СКА может защитник Салавата Юлаева Захар Арзамасцев. Нового контракта с уфимцами у Захара нет, и переход в команду из Петербурга для него может быть хорошим вариантом.

В этом сезоне Валерий Брагин присоединился к штабу СКА на должность старшего тренера. Ранее он удачно тренировал молодёжную сборную России.

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