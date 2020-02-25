СКА обыграл московский ЦСКА со счётом 4:1

В матче, прошедшем во вторник, 25 февраля, не разрешилась интрига, кто станет обладателем Кубка Континента. Петербуржцы сыграли все свои матчи КХЛ и имеют в своём активе 93 очка. Московский клуб после проигранного матча имеет 92 очка, но у них в запасе ещё игра против «Сочи», который потерял шансы на попадание в плей-офф.

Первый период оказался под стать вывеске самого принципиального противостояния лиги. Обе армейские команды создали по несколько отличных моментов у ворот соперника, но забить в итоге не удалось ни тем, ни другим. На четвёртой минуте СКА остались в меньшинстве. В последующие две минуты москвичи имели несколько реальных шансов открыть счёт в матче, помешал им это сделать, набравший уверенную форму, Александр Самонов.

Вторая двадцатиминутка началась стремительно. Уже ко второй минуте было заброшено две шайбы, по одной в ворота каждой из команд. Счёт открыли москвичи, в составе которых отличился Кирилл Капризов. Но уже через несколько секунд Евгений Кетов сравнял счёт. Результативными передачами отметились Бенгтссон и Белов. На протяжении второго периода замечалось небольшое игровое превосходство московских армейцев. Но на девятнадцатой минуте Ярно Коскиранта точным броском вывел СКА вперёд, а ещё через полминуты Артём Зуб увеличил преимущество петербургской команды.

В заключительном периоде СКА сохранил своё преимущество и смог не только удержать его, но и довести счёт до разгромного. На последней минуте Кузьменко поразил пустые ворота и установил итоговый счёт в матче: 4:1. За время всей встречи москвичи нанесли 23 броска по воротам соперника, а игроки команды из Петербурга – 17 бросков, но с гораздо лучшим процентом реализации.