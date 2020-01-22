СКА проиграл московскому ЦСКА со счётом 2:3

СКА уступил московскому ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:3.

К этому матчу петербуржцы подошли, отставая от москвичей на пять очков в турнирной таблице западной конференции лиги и могли уже в этой игре решить выход в зону плей-офф.

В первом периоде команды не смогли открыть счёт в матче, хотя моменты забросить шайбу были у тех и у других. На девятой минуте после броска Марченко шайба угодила в перекладину. Также оба армейских клуба имели возможность сыграть в большинстве, но вратари были надёжны. Хеллберг за первый период отразил шесть бросков, а вратарь ЦСКА девять.

Начало второй двадцатиминутки москвичи провели активнее, но после двух удалений подряд в составе ЦСКА игра выровнялась. На четырнадцатой минуте Василий Подколзин открыл счёт в матче и вывел СКА вперёд, он забросил первую шайбу за команду Петербурга.

За две минуты до конца периода в составе СКА был удалён Галенюк за блокировку. И уже через несколько мгновений ЦСКА реализовал большинство. Толчинский сравнял счёт. В концовке периода петербуржцы снова остались в меньшинстве, но Максим Карпов воспользовался ошибкой московских защитников и точным броском сделал счёт 2:1.

На старте третьего периода игрокам ЦСКА удалось реализовать численное преимущество. После неудачного рикошета от защитника СКА счёт стал 2:2. Ещё через минуту Толчинский вывел москвичей вперёд, сделав счёт 2:3.

На пятой минуте периода москвичи остались в меньшинстве, но петербуржцам забросить в этом игровом отрезке не удалось. В текущем сезоне СКА имеет один из худших показателей игры в большинстве, лишь 15% реализации. В концовке периода москвичам удалось сбить темп игры и увести шайбу от своих ворот.

За всю встречу игроки петербуржской команды нанесли 24 броска по воротам, а москвичи 19.