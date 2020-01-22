  • 22 Январь 2020
USD 28.12.2019 62.0315 +0.2639
USD ММВБ 20:23 62.0103  
EUR 28.12.2019 69.0349 +0.5346
EUR ММВБ 20:23 68.7306  
Нефть($) 22.01.2020 63.20 2.02
Нефть(p) 22.01.2020 3920.39 +141.45

СКА проиграл московскому ЦСКА со счётом 2:3

Автор:


© Фото: Instagram / @damirka_vratar

Темы дня

В текущем сезоне СКА имеет один из худших показателей игры в большинстве, лишь 15% реализации.

СКА уступил московскому ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:3.

К этому матчу петербуржцы подошли, отставая от москвичей на пять очков в турнирной таблице западной конференции лиги и могли уже в этой игре решить выход в зону плей-офф.

В первом периоде команды не смогли открыть счёт в матче, хотя моменты забросить шайбу были у тех и у других. На девятой минуте после броска Марченко шайба угодила в перекладину. Также оба армейских клуба имели возможность сыграть в большинстве, но вратари были надёжны. Хеллберг за первый период отразил шесть бросков, а вратарь ЦСКА девять.

Начало второй двадцатиминутки москвичи провели активнее, но после двух удалений подряд в составе ЦСКА игра выровнялась. На четырнадцатой минуте Василий Подколзин открыл счёт в матче и вывел СКА вперёд, он забросил первую шайбу за команду Петербурга.

За две минуты до конца периода в составе СКА был удалён Галенюк за блокировку. И уже через несколько мгновений ЦСКА реализовал большинство. Толчинский сравнял счёт. В концовке периода петербуржцы снова остались в меньшинстве, но Максим Карпов воспользовался ошибкой московских защитников и точным броском сделал счёт 2:1.

На старте третьего периода игрокам ЦСКА удалось реализовать численное преимущество. После неудачного рикошета от защитника СКА счёт стал 2:2. Ещё через минуту Толчинский вывел москвичей вперёд, сделав счёт 2:3.

На пятой минуте периода москвичи остались в меньшинстве, но петербуржцам забросить в этом игровом отрезке не удалось. В текущем сезоне СКА имеет один из худших показателей игры в большинстве, лишь 15% реализации. В концовке периода москвичам удалось сбить темп игры и увести шайбу от своих ворот.

За всю встречу игроки петербуржской команды нанесли 24 броска по воротам, а москвичи 19. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Васильевский остров: семь классных современных мест

    Весёлая прогулка на один день или даже на целые выходные. С видом на залив, с концертом на крыше, со смёрребрёдами у Бродского и с бесконечной атмосферой искусства.

    читать далее →

    Топ-8 новых кафе и ресторанов Петербурга

    Хот-доги, сладости, пицца, грузинская кухня и другая еда, которая появилась в Северной столице за последнее время.

    читать далее →

    Семь экомагазинов редких и полезных продуктов в Петербурге

    Необычные специи и масла, натуральные снеки и экокосметику вы вряд ли найдёте на полках ближайшего супермаркета. Но в Северной столице есть места, где всё это продаётся (и по адекватной цене).

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Интернет вещей: что это такое и какая лично мне от этого польза

    Все кричат, что IoT перевернёт мир. Разбираемся, что происходит, и нужно ли миру, чтобы его переворачивали.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Готика в Петербурге: топ-10 зданий с элементами средневекового стиля

    Каменные арки, высокие узкие башенки, кованые шпили на крыше, высокие окна, витражи – всё это таинственный и величественный готический стиль.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.01.20
    Как правильно выбирать косметологическую клинику?
    22.01.20
    Ремонт отопителей: типовые неполадки климатического оборудования
    22.01.20
    Выгодные ставки АПЛ на сайте БК 1хБет Узбекистан
    20.01.20
    Волейбол лайв вместе с 1xstavka
    14.01.20
    Продажа палубной доски из лиственницы по ценам от производителя
    27.12.19
    В каких случаях следует прибегнуть к автоэкспертизе?
    26.12.19
    Где купить бриллианты?
    25.12.19
    Недорогие шкафы от производителя в СПб

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram