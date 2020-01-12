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СКА обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1

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© Фото: Instagram / @fonvaldemar

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В овертайме с передачи Якупова решающую шайбу забросил Артём Зуб.

СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 2:1.

Встреча началась равной игрой с небольшим преимуществом армейцев. На девятой минуте после потери шайбы в атаке игроками СКА Афиногенов выбежал один на один с Хеллбергос и уверенно переиграл его – 0:1 в пользу «Динамо». В концовке периода Плотников был удалён до конца встречи за опасный удар клюшкой. До сирены на перерыв счёт так и не изменился, хотя обе команды имели не раз численное преимущество.

Вторую двадцатиминутку москвичи начали с большинства, но забросить им не удалось. За время второго периода болельщики заброшенных шайб не увидели, хотя опасных моментов у ворот обеих команд было достаточно, армейцы нанесли 11 бросков по воротам соперника, а динамовцы 7.

В заключительной двадцатиминутке петербуржцам удалось сровнять счёт. На девятой минуте забросил шайбу Игорь Ожиганов. 1:1. Затем команды играли максимально дисциплинированно, не давая повода арбитрам удалить кого-либо.

За четыре минуты до конца периода москвичи всё же остались в меньшинстве. Петербуржцы имели прекрасный шанс выйти вперёд, но вратарь «Динамо» был на месте. До конца периода счёт не изменился и команды ушли в овертайм. За три периода игроки СКА нанесли 39 бросков во воротам соперника, тогда как динамовцы лишь 19.

В овертайме с передачи Якупова решающую шайбу забросил Артём Зуб.

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