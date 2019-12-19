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СКА проиграл ЦСКА в матче на «Газпром Арене»

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vk.com/ska

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Московским армейцам удалось провести единственную результативную атаку в поединке.

СКА уступил московскому ЦСКА в матче «русской классики» на «Газпром Арене». Напряженная встреча завершилась со счётом 0:1. Таким образом прервалась победная серия петербуржцев на отметке в 12 матчей Континентальной хоккейной лиги.

Встреча началась с активных действий москвичей. К середине периода игра стала выравниваться. Хоккеисты, понимая важность каждого игрового момента, показывали максимальную игровую дисциплинированность. За первую двадцатиминутку москвичи нанесли девять бросков по воротам Хеллберга, тогда как игроки СКА лишь четыре раза угрожали воротам ЦСКА.

Во втором периоде игра оживилась. Опасные моменты у ворот соперников стали появляться регулярнее. На экваторе периода произошло удаление в составах обеих команд. Повреждение в игровом моменте получил Кетов. В усечённых составах игроки не отметились результативными действиями. Затем темп игры снова упал. Команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

Заключительный период также начался с осторожных действий хоккеистов. В середине периода наблюдалась небольшая инициатива со стороны питерской команды. Но на десятой минуте Калинин точным броском вывел вперёд московский ЦСКА. За шесть минут до сирены петербуржцы получили возможность сыграть в большинстве, которое не удалось реализовать. В концовке периода москвичи снова остались в меньшинстве, но счёт до конца встречи не изменился.

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