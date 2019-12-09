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СКА победил московское «Динамо» со счётом 3:2

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© Фото: Константин Чеглаков / «Санкт-Петербург.ру»

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После этой игры победная серия петербуржцев достигла одиннадцати матчей.

СКА переиграл московское «Динамо» на выезде со счётом 3:2. После этой игры победная серия петербуржцев достигла одиннадцати матчей.

Первый период остался за москвичами. Игроки «Динамо» совершили семнадцать бросков по воротам Самонова. На седьмой минуте Игумнов открыл счёт в матче. После пропущенной шайбы игроки СКА активизировались и до конца периода совершили шесть бросков. В завершении двадцатиминутки динамовцы остались в меньшинстве, но смогли удержать преимущество в счёте до сирены.

Во втором периоде СКА перехватил инициативу, но до опасных моментов дело не доходило. На седьмой минуте игроки команды с Невы заработали численное преимущество, которое через минуту реализовал Кагарлицкий и сделал счёт 1:1. На тринадцатой минуте москвичи снова остались в меньшинстве, но забросить шайбу подопечным Кудашова в этом игровом промежутке не удалось. До конца периода динамовцы имели шанс сыграть с численным преимуществом и отодвинуть игру от своих ворот.

Третью двадцатиминутку петербуржцы начали с большинства. И уже на второй минуте периода Наиль Якупов мощным броском в верхний угол сделал счёт 2:1. В середине периода Алексеев изящно обыграл вратаря СКА и сравнял счёт в матче. Затем игра полностью выровнялась. Опасные моменты возникали у ворот обеих команд. Но до конца периода счёт так и не изменился.

В овертайме командам победителя выявить не удалось. Решающую шайбу в серии буллитов забросил Евгений Кетов.

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