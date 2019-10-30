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СКА обыграл «Витязь» в серии буллитов

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© Фото: vk.com/ska

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Петербуржцы не проигрывают в Подольске уже 10 лет.

В Подольске состоялся хоккейный матч между СКА и «Витязем». Напряженнейшая игра в Подольске завершилась победой армейцев в серии послематчевых бросков 3:2. Игра запомнилась яркими моментами со стороны обеих команд и невероятным мастерством голкиперов.

В первом периоде команды показали равную игру, хотя уже на второй минуте Святослав Гребенщиков заброшенной шайбой вывел подмосковную команду вперёд. Два подряд удаления в составе петербургской команды не давали подопечным Кудашова вернуться в игру. Не пропустив в меньшинстве, игроки СКА ринулись отыгрывать отставание в счёте, и в одной из атак игроки «Витязя» нарушили правила и получили четырехминутный штраф. Преимущество реализовал Антон Бурдасов, который точным броском в верхний угол ворот сравнял счёт. 

Второй период игроки СКА начали очень активно. На шестой минуте подопечные Кудашова получили численное преимущество, но сразу же пропустили атаку на свои ворота. Ошибкой смог воспользоваться Аалтонен. Счёт стал 1:2. В следующем же игровом моменте защитники СКА снова ошиблись и привезли буллит в свои ворота, который не без труда парировал Хеллберг. Благодаря последующим удалениям в составе «Витязя» игрокам команды с берегов Невы удалось во втором периоде перебросать соперника 17:7, но счёт до конца второго игрового отрезка не изменился.

В третьем периоде СКА продолжил осаду ворот подольской команды. К середине двадцатиминутки активные действия петербуржцев принесли плоды. Евгений Кетов на одиннадцатой минуте точным броском сделал счёт 2:2. Затем игра выровнялась, благодаря чему вратари обеих команд в полном объеме смогли продемонстрировать своё мастерство и порадовать болельщиков красивыми сейвами. В основное время голов больше не последовало. 

Игра перешла в овертайм, а затем болельщики увидели серию буллитов, в которой сильнее оказались игроки СКА. Точку в матче единственной заброшенной шайбой в серии поставил Владимир Ткачев.
Таким образом, серия побед СКА в Подольске продолжилась, он не проигрывает «Витязю» уже 10 лет. 

 

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