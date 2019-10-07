СКА уступил «Спартаку» в матче КХЛ

После двух проигранных подряд матчей против «Ак Барса» и «Трактора» команда Алексея Кудашова не смогла реабилитироваться перед своими болельщиками – в понедельник, 7 октября, СКА уступил «Спартаку» со счётом 2:3.

Незадолго до игры армейцы подписали контракт с Антоном Бурдасовым, который должен усилить атаку СКА. Матч стал первым для тренера Олега Знарка против своей бывшей команды – петербургского клуба, с которым он выигрывал Кубок Гагарина.

Первый период запомнился болельщикам яркой игрой «Спартака». Игроки смогли дважды огорчить вратаря СКА. Обе шайбы были заброшены москвичами в большинстве. В составе гостей отличились Дмитрий Вишневский и Робин Ганзл.

Армейцы же показали «беззубую» игру в большинстве. Уже на старте периода петербуржцы имели шанс выйти вперёд, играя 5 на 3, но забросить шайбу в ворота москвичей не смогли. Ещё два игровых отрезка с численным преимуществом подопечных Алексея Кудашова в первом периоде плодов не принесли.

Во второй двадцатиминутке москвичам удалось сбросить темп игры. Игроки СКА пытались создавать опасные моменты у ворот соперника, но из-за частых удалений им не удавалось надолго задержаться в зоне спартаковцев. Москвичи диктовали игру до самой концовки периода. А за четыре минуты до сирены новичок СКА Антон Бурдасов точным броском сократил отставание в счёте своей команды. После заброшенной шайбы петербуржцы завладели инициативой, но до конца периода счёт не изменился.

В третьем периоде армейцам потребовалось лишь девятнадцать секунд на то, чтобы сравнять счёт в матче. Заброшенной шайбой отметился Владимир Ткачёв. Затем последовали два удаления подряд в составе «Спартака», но игра СКА в большинстве, кроме как владением шайбой и парой не самых опасных моментов, ничем не запомнилась. На протяжении всего периода обе команды играли предельно осторожно, дорожа каждым моментом. И болельщикам суждено было увидеть овертайм.

Точку в этой встрече поставил Мартиньш Карсумс, точным броском принёсший победу московскому «Спартаку» в овертайме.