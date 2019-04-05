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СКА уступил московскому ЦСКА со счетом 0:3

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© Фото: «Санкт-Петербург.ру»

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После этой встречи петербуржцы проигрывают в серии 2:3. Следующий матч состоится 7 апреля.

В пятом матче финальной серии западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина СКА уступил московскому ЦСКА со счетом 0:3. После этой встречи петербуржцы проигрывают в серии 2:3. Следующий матч состоится в Петербурге 7 апреля. Чтобы продолжить борьбу за кубок, подопечным Ильи Воробьева необходимо побеждать.

Игроки с первых минут стали бороться за инициативу. Уже на третьей минуте тренер СКА отправил свою спецбригаду для реализации численного преимущества. Защитникам московской команды удалось потушить стартовый запал СКА и успокоить игру. К концу периода игра значительно выровнялась, а под занавес двадцатиминутки в одном из моментов грамотно сыграл Максим Мамин и выдал идеальную передачу на Мэта Робинсона. Канадец точным броском вывел москвичей вперед. Счет стал 1:0.

На старте второго периода игроки петербуржской команды продолжили атаковать, создали пару моментов у ворот Сорокина, но не хватало грамотного завершения. В середине периода защитники СКА совершили фатальную ошибку. Оставшийся один перед воротами Шестеркина, Максим Мамин точным броском удвоил преимущество своей команды. За пять минут до конца периода московские армейцы получили возможность играть с численным преимуществом, но большинство реализовать не удалось. Казалось, что вторая пропущенная шайба и последующее удаление очень негативно отразилось на настрое петербуржцев, так как во втором периоде они совершили лишь два броска по воротам соперника, тогда как москвичи нанесли десять бросков по воротам СКА.

В заключительном периоде хоккеисты показывали открытую игру с большим количеством голевых моментов. Активные действия игроков СКА принесли плоды, и в середине периода судьи отправили на скамейку для штрафников Кирилла Капризова. Шайба никак не шла в ворота москвичей, а после одного из бросков игровой снаряд угодил в перекладину. В концовке периода тренер команды из Петербурга заменил вратаря на шестого полевого игрока, но отыграться не удалось. Андронов забросил третью шайбу в пустые ворота СКА.

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