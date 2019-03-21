СКА одолел ярославский «Локомотив» со счетом 5:4

Петербуржский СКА в пятиматчевом противостоянии одолел ярославский «Локомотив», уступив лишь в одной встрече. Cегодня, 21 марта, армейцы не без труда обыграли подопечных Дмитрия Квартального со счетом 5:4.

Первый период начался неспешно, команды показывали спокойную игру, без высоких скоростей. На пятой минуте Денис Алексеев точным броском вывел «Локомотив» вперед. Игроки СКА провели несколько хороших атак на ворота соперника, но походы в зону «Локо» не доводились до броска. К концу первой двадцатиминутки статистика по броскам выровнялась, СКА поймали свою игру, но счет до перерыва не изменился.

На старте второго периода игроки петербуржской команды провели успешную атаку. Никита Гусев с передачи Токранова совершил точный бросок и сравнял счет. Через несколько минут случилось два подряд удаления в составе команды из Ярославля. Подопечные Ильи Воробьева не могли не воспользоваться такой возможностью. Вторую шайбу забросил Никита Гусев и вывел свою команду вперед.

Армейцы стали показывать свою фирменную игру, активными действиями не давая сопернику закрепиться в зоне атаки, и создавали опасные моменты у ворот ярославцев. На одиннадцатой минуте второго периода Зуб мощнейшим броском упрочил преимущество петербуржцев. Счет стал 3:1.

Уже через две минуты игроки Локомотива провели быструю атаку, после которой счет стал 3:2. Шайбу забросил Санников. Напряжение в игре возросло, что вылилось в большое количество стычек, и, как следствие, в удаления в составе обеих команд. За полторы минуты до сирены на перерыв шайбу в большинстве забросил Бывальцев, и СКА повел в счете 4:2.

В третьем периоде игроки «Локомотива» не бросили играть и на 46 минуте встречи провели быструю контратаку. В очередной раз стараниями Апалькова «Локомотив» сократил отставание в счете до минимального. Ярославцы вдохновились заброшенной шайбой и стали проводить активные действия в зоне армейцев, которые защищали своего вратаря, ложась под каждый бросок.

В одной из атак игроки «Локомотива» смогли сравнять счет в матче, шайбу забросил Рафиков. За три минуты до конца периода Михаил Мальцев переправил шайбу в ворота, но судьи не засчитали ее, усмотрев удар ногой. В добавок к этому в следующем игровом моменте «Локомотив» заработал большинство, которое реализовать ярославцы не смогли. Игра перешла в овертайм.

В овертайме Хафизуллин поставил точку в противостоянии СКА и «Локомотива» и вывел свою команду в финал западной конференции, где они встретятся с московским ЦСКА.