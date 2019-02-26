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СКА уступил «Спартаку» в первой игре плей-офф КХЛ

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© Фото: ska.ru

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Петербуржцам не удалось забить ни одной шайбы.

Путь к этапу Кубка Гагарина для питерской команды был без сюрпризов. Команда Ильи Воробьева не проигрывала больше двух игр подряд ни разу за сезон и закончила его на второй строчке. Петербуржцы по-прежнему показывают самую яркую и красивую игру в лиге. За прошедшие 62 игры хоккеисты забросили 209 шайб, что является наибольшим показателем среди команд Континентальной лиги. А самым результативным игроком турнира стал нападающий питерской команды – Никита Гусев, на его счету 81 заработанное очко, из которых 64 – это голевые передачи. По этому показателю он превзошел рекорд знаменитого Александра Радулова, установленный еще в 2011 году.

На старте первого периода встречи игроки СКА максимально доминировали над соперником, не давая ему создавать проблем своему вратарю Игорю Шестеркину. Питерцы проводили смену за сменой, выматывая соперника. Только к одиннадцаий минуте игроки «Спартака» получили возможность бросить по воротам СКА. На девятой минуте встречи право на игру в большинстве получили игроки команды с Невы, которые продолжили оказывать давление на защитников московской команды. Но реализовать численное преимущество не удалось. За четыре минуты до конца периода случилось удаление в составе питерской команды. В последующие две минуты защитники допустили ошибку и оставили Ганзла одного перед воротами, который без труда открыл счет в матче. А меньше чем через минуту после пропущенной шайбы игроки СКА снова остались в меньшинстве. На скамейку для штрафников отправился Кузьменко. Москвичи смогли воспользоваться шансом. В одной из атак из убойной позиции точным броском Карсумс удвоил преимущество своей команды.

С первых минут второго периода спартаковцы продолжили атаковать, имели хороший шанс увеличить свое преимущество, в одном из моментов игрок москвичей попал в штангу. На пятой минуте судьи зафиксировали нарушение правил со стороны игроков обеих команд и случилось обоюдное удаление, команды провели следующий двухминутный отрезок в усеченных составах. В котором подопечные Ильи Воробьева сделали все, чтобы отыграть отставание в счете, но хорошо играл вратарь «Спартака» – Юлиус Гудачек. До конца периода игроки СКА получали еще одно численное преимущество, но также не реализовали его. За вторую двадцатиминутку питерцы бросили по воротам москвичей девять раз, тогда как соперники лишь четыре.

В заключительном периоде игроки «Спартака» героически защищались, ложились под броски соперника. Шесть из девяти бросков питерцев по воротам были заблокированы, так и не долетев до голкипера московской команды. Но грамотная игра в защите и минимальные нарушения правил свели старания игроков СКА к нулю. Счет, установленный еще в первом периоде, так и остался итоговым. Следующая встреча в серии плей-офф состоится 28 февраля, в которой подопечные Ильи Воробьева очень постараются сравнять счет в серии и порадовать свою домашнюю публику.

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